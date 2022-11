A Villard-de-Lans, le projet Ananda Resorts de Tony Parker loin de faire l'unanimité

La Coupole était pleine ce samedi matin à Villard-de-Lans. La salle des fêtes accueillait sur volonté de la mairie une réunion publique pour présenter aux habitants le projet d'Ananda Resort, un hôtel de 900 lits avec des équipements pour des activités d'intérieur. Derrière ce projet se trouve la star du basket français Tony Parker.

Un projet qui fait débat...

Or, si les élus semblent plutôt voir ce projet d'un bon œil, il fait en revanche moins consensus au sein de la population locale. "Je trouve que le projet est fantastique, pour les années 1970", ironise Yves. "Mais aujourd'hui, il ne me semble pas pérenne, parce qu'il ne prend pas en compte deux choses. D'une part : la hausse du prix de l'énergie qui va forcément impacter un projet comme ça. Et d'autre part : l'évolution de la société, à ce titre, je trouve qu'il y a mieux à faire que d'investir dans le tourisme à tout crin".

Mais pour Guillaume Puel, un des porteurs du projet sur place, c'est un investissement nécessaire au contraire. Le président de la SEVLC, la société qui gère les remontées mécaniques à Villard-de-Lans et Corrençon en Vercors, assure que la station ne peut plus compter seulement sur la clientèle à la journée : "On a besoin d'avoir une clientèle de séjour. Cette clientèle journée nous convient, mais c'est un modèle économique qui est beaucoup trop fragile. Aujourd'hui on a du monde quand on a de la neige et du soleil. Cette clientèle de séjour nous permettrait de sécuriser notre modèle économique par les réservations".

... et soulève surtout la méfiance !

Pas de quoi pour autant convaincre tout le monde. "E_st-ce que ça ne va pas faire augmenter les prix_ ici, les gens ont déjà énormément de mal à se loger", s'inquiète Jeff. "Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que le public qu'on accueille ici est un public familial, attaché à la nature. Donc il faut vraiment rester dans cette optique-là", ajoute Philippe. "Quand on n'avance, pas on recule__", tempère Serge, "un projet qui permet d'élargir la fréquentation ici me parait intéressant". "On aura des répercussions positives et négatives", conclut Caroline. "On aura peut-être aussi une réhausse du forfait de ski, et ça c'est l'inquiétude des petites familles qui viennent se faire plaisir sur Villard-de-Lans".