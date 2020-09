A Villefontaine, la paroisse Saint-Paul-des-Quatre-Vents rend hommage à Victorine, l'une de ses fidèles

C'est au centre paroissial de Villefontaine qu'aura lieu ce jeudi que la messe "avec une intention particulière à Victorine et sa famille."

Après l'annonce de la disparition, puis celle du décès de Victorine Dartois, la communauté catholique de Villefontaine et ses environs est également sous le choc. Victorine Dartois et sa famille sont des fidèles investis.

Le père Stéphane Simon explique ainsi que "James, le papa de Victorine, prépare les repas de fin d'année." Il se souvient aussi de Victorine "très impliquée dans le groupe d'ados, celui des 14-18 ans (...) Toujours souriante, voire blagueuse, entraînante, joyeuse. Tout le monde l'aimait bien, elle mettait une bonne ambiance. Du bon dynamisme. Une jeune fille bien dans sa peau, qui rayonnait."

Lui et son collègue Cyrille Somda se relaient pour être aux côtés des parents de Victorine, ses deux sœurs et son frère, en plus de leurs familles, leurs amis.

Des temps de prières et une messe ce jeudi à 19h

Ce drame affecte aussi les fidèles de la paroisse qui connaissent bien Victorine et sa famille : "c'est la stupéfaction, voire l'incompréhension. Peut-être pour certains ou certaines, la colère. Des papas, des mamans s'identifient tout de suite à cette situation. Et en même temps, la confiance, les temps de prières organisés de 20h à 21h apaisent."

Ce jeudi, à 19h, au centre paroissial de Villefontaine, lors de la messe de semaine il sera question de Victorine. "La messe de semaine (...) aura une intention particulière pour Victorine et sa famille", écrivent les responsables sur le site internet de la paroisse. "On aura un message de paix, de consolation. Il sera aussi question de l'abandon en l'amour de Dieu et toujours se serrer les coudes", indique Stéphane Simon.

Par ailleurs, la paroisse met en place une cagnotte en soutien à la famille de la jeune femme.