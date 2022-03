A Villelaure la mort d'une jeune femme tuée par son beau frère

Les faits se sont produits dans la soirée de mardi, et l'auteur - schizophrène - a été interné à Montfavet.

Le drame s'est produit à 20 h 30 au domicile familial où cohabitent 3 frères et la femme de l'un d'eux. C'est elle qui a été tuée à coup de couteaux par (donc) un de ses beau-frère déjà diagnostiqué schizophrène. La victime avait 29 ans, l'auteur 10 ans de plus. Ce dernier a été arrêté sans opposer de résistance à 300 mètres de la maison familiale dans le commerce où il s'était réfugié.

A l'arrivée des gendarmes il a tout simplement levé les bras en l'air

L'auteur a aussitôt reconnu les faits et même indiqué où il avait jeté l'arme du crime. Brièvement placé en garde à vue il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Montfavet. A Villelaure l'émotion est d'autant plus grade que cette famille avait déjà été éprouvée par le décès d'un des frères mort de cause naturelle en janvier 2021.