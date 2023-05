A Villerupt, un rassemblement et une réunion publique pour dire non à la violence

La mairie de Villerupt (Meurthe-et-Moselle) organisait un rassemblement et une réunion publique contre la violence un peu plus de deux semaines après la fusillade qui a grièvement blessé cinq personnes et conduit à la mise en examen, et à l'incarcération, d'une personne pour tentative d'assassinat.