A Vinneuf, treize jeunes Franciliens verbalisés pour avoir organisé un petit rassemblement festif

Treize personnes ont été verbalisées par la gendarmerie de l'Yonne dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre pour violation des nouvelles restrictions sanitaires en vigueur. Ces jeunes Franciliens ont organisé un petit rassemblement festif à Vinneuf, à la limite avec le département de Seine-et-Marne, d'où ils sont originaires.

135 euros d'amende

Un premier signalement avait alerté les gendarmes vers 22H30, mais cette "mini rave-party" n'a été repérée que vers 1H30 du matin, sur un espace boisé en bordure de l'autoroute A5. Les rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique sont interdits et passibles d'une amende de 135 euros.