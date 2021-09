À Volgelsheim, après le faux colis piégé, le directeur de l'école reçoit une lettre de menaces

Le directeur de l'école maternelle Alexandre Dumas de Volgelsheim (Haut-Rhin) a reçu ce mardi 21 septembre une lettre de menaces. Elle contient l'inscription "Allahu akhbar". Les 45 élèves de l'école sont rentrés chez eux. Le secteur a été bouclé par la gendarmerie.

La veille déjà, un colis suspect avait inquiété parents, enfants et enseignants. Ce qui ressemblait à une bombe factice était finalement sans danger et sans charge explosive. Il s'agissait d'une brique de jus de fruit et de quelques fils.

Inquiétude des parents

Une enquête est ouverte par le parquet de Colmar. Des enquêteurs sont sur place. L'équipe mobile de sécurité du rectorat sera présente dans l'école jusqu'en fin de semaine.

"On ne comprend pas pourquoi dans ce village tranquille, on peut proférer ce type de menace", explique le maire de Volgelsheim, très en colère. Philippe Mas raconte avoir "vu des mamans pleurer ce matin, des enfants qui n'ont pas à vivre cette situation".

L'école maternelle Alexandre Dumas accueille 45 élèves. © Radio France - Guillaume Chhum