Vornay, France

Ce mercredi vers 13 heure 30, sur la commune de Dun-sur-Auron, tout près de Vornay, deux voitures se sont percutées à une intersection sur la route départementale 2076 qui relie Bourges à Sancoins. Le choc a été extrêmement violent. Dans l'un des véhicules, le conducteur, un homme de 80 ans, a été tué et sa passagére sérieusement blessée. Dans la deuxiéme voiture, le conducteur et un passager ont été légérement blessés et evacués sur le centre hospitalier de Bourges.