Un carambolage sur l'A1 fait un mort et trois blessés dans l'Oise

Une collision entre trois voitures ce vendredi soir vers 22 heures sur l'autoroute A1 dans le sens Paris-Lille. Trois voitures se sont percutées dans l'Oise au nord de Senlis. Un des passagers n'a pas pu être réanimé par les pompiers. Deux personnes grièvement blessés ont été transportées à l'hôpital d'Amiens et de Compiègne. L'autoroute a dû être fermé pour faciliter l'intervention des secours.

D'importants moyens humains et matériels ont été déployés pour porter secours aux victimes, précise les pompiers de l'Oise. Sur place, les sapeurs-pompiers de Verberie, Compiègne, Lamorlaye, Senlis et Estrées-Saint-Denis, ainsi que les forces de gendarmerie et les équipes du Samu de l'Oise et de la Somme.