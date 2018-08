Berneuil, France

18 voitures ont été impliquées dans un double carambolage ce midi sur l'autoroute A10. L'accident s'est produit à hauteur de Berneuil en Charente-Maritime dans le sens Bordeaux/Paris. Neuf personnes ont été légèrement blessées, mais 7 seulement ont été hospitalisées à Saintes. Deux victimes ont refusé d'être transportées.

Tout à commencé peu après midi, deux voitures se sont d'abord percutées. Puis, dix minutes plus tard, trois autres véhicules sont entrés en collision, 300 mètres après le premier accident. Une voiture a entièrement brûlé.

Les pompiers sont intervenus avec un fourgon incendie, quatre ambulances, et un véhicule de secours routier. Ils ont retrouvé sur place, un chien, non blessé, échappé de l'un des véhicules impliqués dans ce double carambolage.

Il y a eu jusqu'à cinq kilomètres de bouchons, l'entrée de l'autoroute a été fermée à Pons, en début d'après midi, la sortie était conseillée.

A 14h30, la circulation était redevenue normale, il n'y avait plus sur place que le véhicule incendié et un fort ralentissement.