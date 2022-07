A10 : un grave accident sur l'A10 à Chambray-lès-Tours

Une voiture a été victime d'un accident sur l'A10 à Chambray-lès-Tours, dans le sens Bordeaux-Paris, ce vendredi 8 juillet, vers 7 h 30. Quatre occupants ont été blessés et pris en charge par les secours. La circulation est perturbée.

Deux blessés graves

On ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'accident, la conductrice est encore sous le choc, mais l'avant du véhicule est fortement endommagé. À l'intérieur, selon les pompiers, un homme de 60 ans et une femme de 70 ans ont été gravement blessés et deux femmes de 50 et 52 ans légèrement blessés.

La circulation est ralentie mais l'accident ayant eu lieu juste au niveau de l'aire de fontaine Colette, cela permet aux automobilistes de sortir puis entrer à niveau sur l'autoroute sans perturber le travail des secours.