A30 : deux blessés graves après un accident causé par une voiture à contresens

Ce jeudi soir, le trafic sur l'A30, dans le sens Longwy-Metz a été fortement ralenti (jusqu'à 9 kilomètres et demi de bouchons) entre Fontoy et Sérémange-Herzange (Moselle) selon la Direction interdépartementale des routes de l'Est.

Vers 15 heures, à hauteur de Fameck, un véhicule s'est engagé à contresens. Il est entrée en collision avec une voiture arrivant en sens inverse. Le conducteur, un homme de 77 ans, est hospitalisé à Bel-Air, à Thionville, dans un état grave. La conductrice de l'autre voiture, une femme de 42 ans, est elle aussi dans un état grave à l'hôpital Bel-Air.

La passagère du véhicule percuté, une jeune femme de 20 ans, est plus grièvement blessée.