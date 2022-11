A31 : jusqu'à 9 km de bouchon après un accident à Dieulouard

La circulation a été très perturbée dans le sens descendant (de Metz vers Nancy), sur l'autoroute A31, en ce début d'après-midi. Un accident a impliqué un camion et une voiture à Dieulouard (Meurthe-et-Moselle).

ⓘ Publicité

La Direst a enregistré jusqu'à 9 km de bouchons, et des auditeurs de France Bleu Lorraine ont témoigné de voitures qui roulaient au pas, et de difficultés jusqu'à Louvigny. Les pompiers sont arrivés sur les lieux de l'accident pour prendre en charge les passagers de la voiture accidentée et une dépanneuse a récupéré la voiture qui ne peut plus rouler.

A 14h05, la circulation était en train de reprendre petit à petit.