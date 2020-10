A31 : deux automobilistes arrêtés à plus de 200 kilomètres par heure

Week-end très studieux pour les gendarmes de Meurthe-et-Moselle. Ils ont publié ce lundi le compte-rendu de leurs contrôles routiers du week-end et on peut dire qu'ils ont eu du travail.

Plus de 210 kilomètres par heure

La "palme" revient au peloton motorisé de Colombey-les-Belles qui a procédé à l'arrestation de deux automobilistes à plus de 200 kilomètres par heure sur l'A 31 samedi. Il s'agissait d'un Ukrainien de 35 ans contrôlé à 231 km/h au lieu de 130, suivi de près par un Russe à 229 km/h. Leurs permis ont été retirés administrativement. Ils ont chacun dû payer 2.000 euros pour repartir avec leurs voitures de sport, conduites par un autre occupant du véhicule.

En tout, sur le week-end, les gendarmes ont procédé à 22 rétentions de permis de conduire pour des excès de vitesse. La gendarmerie qui a constaté six conduites sous l'emprise d'un état alcoolique et huit sous l'emprise de stupéfiants. 97 conducteurs en excès de vitesse de plus de 20 kilomètres par heure ont été contrôlés.