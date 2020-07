A31 : un carambolage à hauteur d'Illange provoque d'importants ralentissements

Un accident de la route a eu lieu ce lundi après-midi peu avant 15h sur l'A31 à hauteur d'Illange dans le sens descendant (Luxembourg-Metz). Il s'agit d'un carambolage avec six véhicules impliqués. Le trafic est à l'arrêt. Déjà plus de neuf kilomètres sont enregistrés.

Le trafic sur l'autoroute A31 est à l'arrêt depuis 14h50 ce lundi après-midi. Un carambolage a eu lieu dans le sens Luxembourg-Metz à hauteur d'Illange, au niveau de la sortie 37.

L'accident impliquant six véhicules a fait quatre blessés, selon un premier bilan. En conséquence, il y a d'importants ralentissements dans le secteur. A cette heure, on compte plus de 9 kilomètres de bouchons.

Les autorités conseillent les automobilistes de sortir à Kanfen (sortie 44) et de reprendre l'autoroute à hauteur de Yutz-Est.