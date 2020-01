Il n'a pas encore le permis de conduire et il roule comme un fou sur l'A31. Ce mardi 21 janvier, un adolescent de Marly a " volé " le véhicule de sa mère et a causé une collision près de Kanfen. Il a été finalement interpellé devant la gare de Metz.

A31 : un jeune de 15 ans provoque un accident et s'enfuit à pied

Moselle, France

Grosse pagaille ce matin, peu avant 10 heures, sur l'A31, à proximité de la frontière luxembourgeoise. Un accident impliquant trois véhicules et un poids lourd vient de se produire entre Kanfen et Zoufftgen. A l'origine de cette collision : une petite voiture de marque allemande qui slalomait sur la chaussée et dont le conducteur n'avait même pas le permis de conduire.

Repéré à Marly

Ce rodéo routier débute plus tôt dans la matinée à Marly. Pour une raison encore inconnue à ce stade, un jeune de 15 ans, accompagné par un ami, vole la voiture de sa mère. Il multiplie, dans cette commune de l'agglomération messine, les infractions au code de la route. Il est repéré par un équipage de la Police Nationale, mais il refuse de se faire contrôler.

Ce jeune Marlien, emprunte alors l'A31. Par précaution, les forces de l'ordre décident de mettre fin à la poursuite. Mais l'adolescent continue d'appuyer sur le champignon. Il zigzague entre les fils et finalement il provoque un accident à proximité de la frontière avec le Grand Duché. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

Il enjambe la glissière de sécurité

Juste après le choc, le jeune conducteur et son passager prennent alors la poudre d'escampette. Devant de nombreux témoins, Ils passent au dessus de la barrière de la sécurité, ils traversent l'autre voie et ils quittent l'A31.

Une fois sur place, les forces de l'ordre ont relevé le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule à l'origine de cette collision. Ils ont consulté le fichier des cartes grises et le nom du propriétaire de la voiture ne leur était pas étranger. Il s'agit de la mère d'un jeune de Marly, qui est défavorablement connu de leurs services ; un adolescent qui " multiplie les incivilités et les petits délits " indique un policier.

Selon nos informations, ce jeune conducteur de Marly a été finalement interpellé à la mi-journée devant la Gare de Metz. Il est actuellement entendu à l'hôtel de Police.