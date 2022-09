L'aire de repos de Saint-Sauveur sur l'A49, dans le sens Grenoble-Valence, est fermée depuis ce jeudi après-midi au public. Une fermeture qui se poursuit ce vendredi matin, à cause d'un camion en panne qui transporte un produit dangereux, du péroxyde d'hydrogène.

A49 en Isère : l'aire de Saint-Sauveur fermée à cause d'un camion en panne

Le camion est tombé en panne et s'est d'abord arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence sur l'A49

Attention si vous circulez sur l'A49 dans le sens Grenoble-Valence ce vendredi 2 septembre. L'aire de Saint-Sauveur, située un peu avant Saint-Marcellin (Isère), est fermée au public, à cause d'un camion en panne. Ce camion a été escorté sur cette aire de repos parce qu'il transporte un produit dangereux, 25 tonnes de péroxude d'hydrogène. Il s'est d'abord arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence ce jeudi vers 16h, à la hauteur de Têche à cause d'un essieu endommagé. Il ne peut plus rouler, son chargement va donc être transféré dans un autre camion ce vendredi.

L'aire va rester fermée le temps de l'opération.