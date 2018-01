Labouheyre, France

Etienne, 27 ans, a eu la peur de sa vie mercredi après-midi en pleine intervention sur l'A63, l'autoroute qui relie la frontière espagnole à Bordeaux, en traversant les Landes.

C'est la première fois que je me fais taper mon véhicule. On ressent de la haine, de la colère, c'est surtout qu'on se dit, si j'étais à côté, j'aurais peut-être pu y passer, on pense à sa femme, à ses enfants.

Au Point kilométrique 74, un semi-remorque est en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Le jeune patrouilleur décide de neutraliser en amont la bande de droite. Il y stationne son fourgon, avec ses phares oranges clignotants, avant de revenir près du semi-remorque. C'est à ce moment-là qu'un poids lourd heurte de plein fouet son utilitaire.

"J'ai pas vu votre fourgon"

Par miracle, ni Etienne, ni le chauffeur du poids-lourd ne sont blessés.

Ça fait froid dans le dos. On a un poids lourd qui ne fait pas attention

Directeur général d'Egis, exploitant de cette portion de l'A63, Richard Lengrand ne cache pas sa colère contre "[le chauffeur du poids lourd] qui était probablement en train de regarder un téléphone, ou un ordinateur ou qui n'a pas bien dormi et qui nous dit après-coup, "bah j'ai pas vu votre fourgon", ça fait deux fois en une semaine que j'entends le même discours de chauffeurs qu'on a du mal à croire puisqu'on a une visibilité parfaite et des équipements très lumineux."

Quatre accidents en trois mois

"C'est la dure loi des séries". La collision survenue mercredi est le quatrième accident en trois mois touchant des hommes en jaune dans l'exercice de leur métier.

Le 30 octobre dernier à Saugnacq-et-Muret, un couple de retraités et leurs trois petits-enfants perdent un pneu sur l'autoroute. Pendant que le patrouilleur change la roue, son fourgon est percuté. Le 1er décembre, lors d'une opération de salage préventif, une saleuse est tamponnée par un véhicule. "Et là, ajoute Richard Lengrand, en moins d'une semaine, à Magescq (12/01/18) et Laboueyre (17/01/18) deux fourgons qui signalaient des poids lourds en panne sont percutés par d'autres poids lourds."