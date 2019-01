A7 : un excès de vitesse à 75 ans qui devrait coûter cher

Pont-de-l'Isère, France

Les gendarmes ne s'attendaient pas à voir sortir de la Porshe 944 une dame de 75 ans. Cette voiture a été commercialisée dans les années 80. C'est presque une voiture de collection. Mais les gendarmes de l'escadron de sécurité routière de la Drôme n'étaient pas au bout de leur surprise.

Pas de permis de conduire

Les gendarmes lui demandent ses papiers. Elle ne peut pas montrer son permis puisqu'elle n'en a plus depuis 10 ans. En 2008, il lui a été retiré. Elle a expliqué qu'elle s'était inscrite à une auto-école mais qu'elle n'avait pas donné suite. Alors les gendarmes vont un peu plus loin et s'aperçoivent que la dame est en possession de trois voitures au total. Une Smart, une BMW et donc cette Porshe 944. Et ces trois voitures font l'objet d'au moins quatre-vingts infractions. Etait-elle toujours au volant? C'est ce que les gendarmes vont devoir découvrir.

Une enquête de longue haleine

L'enquête sera longue car pour chaque infraction, il faut remonter le fil de la procédure. La plupart de ces infractions ont été relevés par des radars. Il s'agit d'excès de vitesse et de feux rouge grillés. Les gendarmes ont constaté également que les trois véhicules n'étaient pas à son nom. A-t-elle organisé son immunité? Ce sera à l'enquête de le déterminer.