A8 : encore un fort ralentissement autour de Nice ce jeudi après-midi

L'autoroute A8 dans les Alpes Maritimes a été à plusieurs reprises saturée avec des embouteillages ce jeudi à la mi-journée entre Cannes et Nice puis entre Nice et Aix vers 16H. Le moindre accrochage en raison d'un trafic élevé provoque rapidement des bouchons.

Un accident s'est produit sur le viaduc de Magnan en direction d'Aix, dans le sens est-ouest peu après 16H.

Une voiture a perdu une roue et s'est arrêté sur la voie de droite sur une portion à seulement deux voies, ce qui a occasionné cinq à six kms de bouchons sous une chaleur intense durant près d'une heure et demi. Le trafic est en cours de rétablissement.

Plus tôt, d'importants ralentissements se sont produits à la mi-journée après le péage d'Antibes en direction de Nice suite là aussi à un accrochage entre une camionnette et une petite voiture. Sur quatre voies les véhicules sont restés immobilisés durant plus d'une demi-heure.