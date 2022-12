Abandon d'armes : beaucoup de fusils, pistolets et munitions récupérés en Alsace

Gros succès pour l'opération d'abandon simplifié d'armes à l'Etat. En Alsace et partout en France, les particuliers avaient la possibilité de déposer les armes et munitions qui sommeillaient dans les greniers ou les armoires. En une semaine, il y a eu du monde dans les commissariats ou encore gendarmeries.

Beaucoup de monde en Alsace !

Dans le Bas-Rhin dans les trois points de collecte Strasbourg Haguenau et Sélestat 2.400 armes et 55.000 munitions ont été récupérées. La gendarmerie de Colmar faisait partie des sept armodromes répertoriés en Alsace. Il y a eu du monde et plusieurs centaines d'armes et de munitions récupérés.

Beaucoup de pistolets aussi déposés © Radio France - Guillaume Chhum

"Nous avons eu des fusils de chasse, des armes de la première et de la deuxième guerre mondiale. Il y a eu aussi des pistolets à poudre noire, des modèles plus anciens. Ce sont surtout des personnes qui se débarrassent d'armes issues des héritages," détaille le capitaine Gautier Damel, commandant de compagnie de la gendarmerie de Colmar.

Les armoires et les greniers vidés

L'opération a duré une semaine. L'objectif était de débarrasser les Français des armes non déclarées qu'ils pouvaient avoir en leur possession. Les propriétaires pouvaient aussi les déclarer et repartir avec pour les armes qui ont une valeur sentimentale.

Même de nombreux sabres ont été déposés © Radio France - Guillaume Chhum

"J'ai déclaré le fusil de mon papa qui était un calibre 12, il y a aussi le mien offert par mes grands-parents. Il n'était pas question que je m'en sépare," explique Jean. Pour Philippe qui a vidé son grenier, c'était important de se séparer de trois fusils : " Il fallait absolument les déposer. On a pas la mentalité américaine d'en posséder et c'est très bien comme cela".

Des armes et des munitions qui seront détruites par les services de l'Etat.