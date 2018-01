Loire, France

"A45 entre Saint-Etienne et Lyon : vers un nouveau Notre Dame des Landes ?" La phrase a été postée sur les réseaux sociaux par de nombreux militants anti-autoroute dès l’annonce du Premier ministre. Clairement, pour eux, cette décision du gouvernement est une raison de plus d'espérer. Parmi eux, Maxime Combes, membres d’Attac et porte-parole du collectif anti A45. Un collectif qui se dit "serein" grâce à cette décision : "C’est la preuve que l’on peut obtenir une victoire malgré les avis des élus locaux, dans les deux cas ces projets ne sont pas adopté aux modes de déplacement et aux enjeux de mobilités locales." Le militant précise toutefois que la mobilisation était bien plus grosse contre Notre Dame des Landes.

Du côté d’EELV, Olivier Longeon, élu à la mairie de Saint-Étienne et au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes jubile : "C’est une très très bonne nouvelle. Un combat gagné qui me rappelle ma jeunesse et des combats que j’ai mené autour des barrages sur la Loire. Mais surtout, c’est de bon augure pour l’A45."

Après Notre Dame des Landes des projets inutiles doivent aussi être abandonnés dans le Rhône et la Loire #A45https://t.co/LFpJZBxL8g — Olivier Longeon (@OlivierLongeon) January 17, 2018

Un projet daté et dépassé. Tout est dit. Une sage décision. #NDDLhttps://t.co/512NLCOfi2 — Régis JUANICO (@Juanico) January 17, 2018

L'ancien maire de La Talaudière et à la pointe dans ce combat anti-A45 va même plus loin. Pascal Garrido promet que les militants qui ont monté la ZAD ( zone à défendre ) de Nantes sont d'ores et déjà prêts à venir pour défendre les terres agricoles de la Loire.

Notre-Dame-des-Landes n'est "pas le seul projet d'infrastructure appartenant au passé", mais "l'arbre qui cache la forêt", a commenté de son côté le Réseau Action Climat, évoquant "plusieurs projets d'autoroutes et de nouvelle capacité routière" et notamment celui de l’A45 qui "conduirait" à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre selon l’Association.

"Rien à voir"

D’autres au contraire ne veulent voir aucun lien entre les deux projets. C’est le cas du collectif pour l’A45 qui explique qu’il y peu de leçons à tirer de cette décision pour l'A45. Il estime que les deux projets sont aux antipodes l'un de l'autre. La nouvelle autoroute est liée à la mobilité du quotidien pour des milliers de personnes, ce qui est très différent de Notre-Dame-des-Landes. Surtout, le collectif insiste sur l’absence d’alternative crédible. Un dernier argument que l’ancien maire de Saint-Étienne, Maurice Vincent décline également sur les réseaux sociaux. Idem pour le référent de LREM dans la Loire Jean Louis Gagnaire.

Quel avenir pour #A45 ap abandon #NDDL ? Les deux dossiers n’ont rien à voir car pas d’alternative crédible à #A45 ,une infra qui manque encore au réseau autoroutier national,un+ pour les transports quotidiens @Le_Progres@bleustetienne@ActivRadio@tl7zoomdici@RCFSaintEtienne — maurice vincent (@mauricevincent_) January 17, 2018

Peu de leçons à en tirer pour l'A45, projets aux antipodes l'un de l'autre : #A45 = mobilité du quotidien pour des milliers de personnes, et pas d'alternative crédible ! — Collectif pour l'A45 (@CollectifA45) January 17, 2018