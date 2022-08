Deûlémont : L214 accuse une bergerie de graves irrégularités lors de la vente de moutons pendant l'Aïd

Des moutons paniqués, les pattes ligotées, chargés dans des coffres par des particuliers et des familles. Voilà ce que l'on voit sur la nouvelle vidéo choc sortie mercredi soir par L214. L'association de défense des animaux l'a tournée le 8 juillet dernier, la veille de l'Aïd el-Kebir, à Deûlémont dans le Nord, dans la bergerie de la SOFA (Société Ovine Flandres Artois). Une pratique totalement illégale selon L214 : pendant la fête religieuse de l'Aïd, les éleveurs ont le droit de vendre des moutons aux particuliers, mais pas de les laisser repartir avec. C'est à eux d'organiser le transport.

"Ce qu'on voit, ce sont des particuliers, qui viennent acheter des moutons. Jusqu'ici c'est autorisé, c'est possible, pour la fête de l'Aïd, sauf ce que l'on voit, c'est qu'ils embarquent les moutons dans les coffres de voiture, ce qui est interdit", indique le porte parole de L214, Sébastien Arsac.

La préfecture du Nord a en effet pris un arrêté pour interdire le transport d'animaux par des particuliers entre le 4 et le 14 juillet cette année. D'où l'indignation du co-fondateur de l'association : "Ici, il y a une responsabilité, l'éleveur doit organiser le transport d'animaux vers l'abattoir. En laissant partir les animaux, on voit même des employés qui emmènent les moutons dans les brouettes, vers les voitures, Il y a une participation active, il y a une complicité de l'abattage illicite."

L214 a donc déposé plainte ce mercredi soir au tribunal de Dunkerque contre SOFA. Elle a aussi lancé une pétition en ligne pour exiger des sanctions et un contrôle strict, une pétition adressée à Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et au préfet du Nord, Georges-François Leclerc.

La bergerie de la SOFA nie

La société SOFA encourt jusqu'à six mois de prison et 15 000 euros d'amende par mouton vendu : le dirigeant de la SOFA nie tout. Il explique que le jour où la vidéo a été tournée, sa bergerie était fermée. Il ajoute : "Ce n'est pas certain que ces images ont été prises chez moi, nous, on a toujours tout respecté, on a toujours été dans la légalité", conclut-il.

L214 dénonce par ailleurs des services vétérinaires selon elle complètement absents : "Nous avons prévenu la préfecture du Nord et les services vétérinaires, dès que nous avons vu ce qui se passait. On a téléphoné, pas de réponse, on a envoyé des mails, aucune réponse. C'était début juillet, on est début août", conclut Sébastien Arsac. L214 réclame qu'une enquête soit menée pour savoir le nombre de bêtes vendues par la SOFA de façon illégale.

"Au moins cinq procédures pénales", selon la préfecture du Nord

De son côté, la préfecture du Nord assure dans un communiqué que des contrôles ont été menés. "Au moins cinq procédures pénales sont prévues ce jour", écrit-elle. "En tout état de cause, les signalements étayés sont exploités par l'Etat, y compris pour les années suivantes.

La préfecture du Nord précise encore que le jour de l'Aïd, un contrôle de la Direction départementale de la protection de la population dans un des abattoirs agréés "a donné lieu à une procédure administrative pour méconnaissance des règles d'abattage rituel, et une procédure pénale".