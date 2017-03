Abattoir du Vigan : le procès de la maltraitance animale devant la justice

Le procès de l'abattoir de la honte. Le tribunal correctionnel d'Alès se penche sur l'affaire de maltraitance animale révélée par les images de l'association L 214. 3 employés de l'abattoir bio du Vigan comparaissent durant 2 jours. Deux risquent des amendes, le troisième, une peine de prison.

Le procès de l'abattoir de la honte. Ce jeudi et jusqu'à vendredi, le tribunal correctionnel d'Alès, se penche sur l'affaire de maltraitance animale révélée par les images de l'association L 214. 3 hommes, tous employés à l'abattoir bio du Vigan sont dans le box des accusés. Deux encourent des contraventions pour "mauvais traitement sur animaux", le dernier risque une peine de prison pour "actes de cruauté et sévices graves".

L'horreur dans un petit abattoir de campagne et des images terribles.

On voit le plus impliqué des employés jeter violemment par-dessus une barrière des agneaux. Un se casse une patte. Des bovins ou des porcins mal étourdis avant d'être égorgés. On y voit ce même employé s’amuser a donner des coups répétés à la matraque électrique sur la tête d'un ovin.

Et quel cynisme, il avouera, "Cela m'amuse et je vois que cela fait rire mes collègues". Un employé qui était responsable de la protection animale dans cet abattoir certifié bio. Il encourt jusqu'à 2 ans, ses collègues des amendes. Mais il y aura un grand absent dans ce premier procès de l'abattage en France, les services vétérinaires, qui selon L 214, avaient parfaitement les moyens d'intervenir et de faire cesser ces pratiques abjectes.

Des peines d'amende mais aussi de la prison ferme.

La communauté de communes du Pays Viganais, responsable de l'abattoir, doit-elle répondre de plusieurs infractions à la réglementation sur l'abattage des animaux.

L 214 qui a révélé, 4 mois après celui d'Alès, le scandale de l'abattoir du Vigan, est partie civile dans ce dossier. Le premier procès de la maltraitance animale dans les abattoirs en France. (L'affaire d'Alès est toujours à l'instruction). On attend, pour le moins une condamnation exemplaire.

Sébastien Arsac, sur tous les fronts de la défense animale. © AFP - Pascal Guyot

