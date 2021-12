Abbaretz, près de Châteaubriant : un appel à témoins après une tentative de braquage

Les gendarmes de la brigade de Nozay lancent un appel à témoins après une tentative de braquage dimanche 26 décembre. Entre 13h et 13h30, un homme, le visage dissimulé, est rentré avec un fusil de chasse au Café des Sports, à Abbaretz. Il est reparti sans rien prendre.

Un appel à témoins est lancé près de Châteaubriant. Les gendarmes recherchent activement un individu pour une tentative de braquage. Le dimanche 26 décembre, entre 13h et 13h30, un homme s'introduit en effet avec un fusil de chasse dans le Café des Sports d'Abbaretz, rue Boulay-Paty, un établissement alors encore ouvert mais vide de clients à cette heure de la journée.

Le visage dissimulé

Le braqueur avait le visage dissimulé selon les gendarmes. Et dès son entrée dans l'établissement, la propriétaire comprend la situation. Elle se cache immédiatement dans son logement, collé au Café des Sports, grâce à une porte communicante. Elle s'enferme à clé et appelle les forces de l'ordre. Le braqueur, décontenancé et seul, décide alors de s'enfuir.

Un numéro à appeler

On ne connait pas encore l'identité de cette personne. Si vous avez la moindre information sur cette tentative de braquage, la brigade de gendarmerie de Nozay vous invite à les contacter au plus vite au 02 40 79 40 17.