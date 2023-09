Abbeville : deux personnes mises en examen suite à la mort de Jérôme Vasseur en 2021

Après plus de deux ans d'investigations, l'enquête sur la mort de Jérôme Vasseur, à Abbeville, semble avoir fait un grand pas. Deux personnes ont été interpellées par la police judiciaire d'Amiens et ont été mises en examen cette semaine pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, a appris France Bleu Picardie. Selon nos informations, un homme a été placé en détention provisoire, une femme est libre, sous contrôle judiciaire.

Tous deux sont soupçonnés d'avoir eu un rôle dans la mort de Jérôme Vasseur, 45 ans. La nuit du 6 au 7 mars 2021, la victime participe à une soirée, très alcoolisée, durant laquelle elle semble recevoir de nombreux coups.

Dans un article du Courrier Picard, datant de 2022 , sa famille avait raconté ce qu'elle savait alors. Ce soir là, il est interpellé route de Paris, à Abbeville, en état d'ivresse et blessé à la tête. Il est examiné par un médecin de l'hôpital d'Abbeville, son état est jugé compatible avec un placement en cellule de dégrisement. Le lendemain, il est découvert en arrêt cardio respiratoire dans sa cellule et meurt quelques jours plus tard. Une autopsie est réalisée, le corps porte les marques de nombreuses violences.

Une enquête est alors ouverte pour "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Les investigations ont donc mené, ces derniers jours, à ces deux mises en examen, même si peu d'informations ont filtré sur le déroulé de la soirée à l'origine du décès. Sollicité, le procureur de la République d'Amiens n'a pas répondu aux interrogations de France Bleu Picardie.