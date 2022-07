Abbeville : il force les barrières du marché nocturne avant de foncer sur les policiers municipaux

Le premier marché nocturne de l'été à Abbeville marqué par l'intrusion d'une voiture place Max-Lejeune ce vendredi 8 juillet. Le conducteur a circulé plusieurs minutes avant de terminer sa course dans un tractopelle situé à proximité, confirmant une information du Courrier Picard. La mairie va porter plainte et une enquête est ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui.

Voiture folle

L'incident débute vers 22h30, au moment où les commerçants du marché commencent à sortir de la place Max-Lejeune. Les agents municipaux lèvent alors la barrière pour les laisser passer. C'est alors que ce jeune conducteur en profite pour passer en force, arracher l'une des barrières et s'introduire à l'intérieur du périmètre de sécurité, matérialisé par de gros blocs en béton.

Une fois dedans, il percute des poteaux, fonce sur les agents policiers municipaux présents et réalise un demi tour. Sa course reprend et se termine net au moment où un agent de la mairie abaisse sur sa route le bras d'un tractopelle rapporte le maire de la commune. L'engin de chantier était stationné et avait permis de placer les blocs de béton, qui renforcent la sécurité aux abords du site.

Le conducteur, un habitant de Friville-Escarbotin, est alors interpellé dans la foulé et placé en garde à vue. Son état de santé, notamment des troubles psychologiques, oblige les autorités à le transférer dans un hôpital pour le faire interner. L'incident n'a pas fait de blessé, mais une cellule psychologique a tout de même été ouverte par la mairie.

Des conditions de sécurité réunies affirme le maire

Contacté, le maire d'Abbeville Pascal Demarthe rappelle que les "conditions sécurité étaient réunies. Il n'y a pas eu de faille", au moment des faits. Le marché nocturne, programmé les 22 juillet, 5 et 19 août, est ceinturé de barrières, qui sont également ponctuées de blocs en béton. Un dispositif qui ne changera pas malgré l'incident indique l'élu, qui envisage de porter plainte.