Abbeville : il urine sur la terrasse, la dispute dégénère en coups de couteau

"Vous avez eu de la chance, Monsieur", adresse à l'un des prévenus l'avocate des parties civiles, Maitre Houria Zanovello. Deux hommes ont été condamnés, ce vendredi, en comparution immédiate pour des violences commises mardi 26 septembre, route de Rouen, à Abbeville. Ce soir là, les deux cousins, de 30 et 31 ans, sont fortement alcoolisés. Une altercation éclate avec un couple de riverains, pour un motif futile : l'un d'entre eux vient d'uriner sur la terrasse.

Le ton monte vite, des insultes, des menaces. L'un donne un coup, le riverain répond avec du gaz lacrymogène. Le deuxième prévenu va chercher un couteau et blesse les deux victime : trois jours d'interruption totale de travail pour la femme de 46 ans, (touchée au bras et à l'omoplate), quatre pour son mari, 53 ans (blessé au bras et à la région cervicale). Dans le box, les deux prévenus reconnaissent les faits. "Je suis vraiment désolé de ce qu'il s'est passé", assure l'un d'entre eux.

"Juste pour de l'urine"

Les deux victimes, présentes à l'audience, sont elles particulièrement choquées. "Il ne fallait pas en arriver là, c'est n'importe quoi", réagit l'homme, affaibli et soutenu par sa femme et son avocate. Sa femme indique par ailleurs avoir demandé à déménager. "C'est une histoire inadmissible, juste pour de l'urine", ajoute leur conseil, Houria Zanovello, qui évoque des clients "terrorisés", qui ont hésité à venir, de "peur que tout remonte".

Le procureur enfonce le clou, évoque une lame de 18 centimètres, "totalement ensanglantée". "On a deux cousins, deux trentenaires, qui ont abusé de la bouteille de vodka et qui sont hors de contrôle", poursuit le ministère public. "A un centimètre près, on se serait retrouvé dans un autre salle, la cour d'assises." Au vu des casiers judiciaires, déjà bien chargés, il requiert quatre ans de prison contre l'auteur des coups de couteau, 18 mois pour son comparse.

En défense, Maitres Arnaud Godreuil et Claire Gricourt, tente de rappeler que des violences ont été commises des deux côtés, avec l'usage d'une bombe lacrymogène. Les deux prévenus sont finalement condamnés à trois ans et un an de prison, avec maintien en détention.