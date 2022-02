Abbeville : la police vient de démanteler un trafic d'héroïne et de cocaïne, l'auteur principal condamné

Le parquet d'Amiens annonce ce mercredi qu'un homme a été condamné à 30 mois de prison et 3 ans d’interdiction de séjour dans la Somme, pour avoir organisé un trafic d'héroïne et de cocaïne. Ce sont les policiers d'Amiens qui ont démantelé ce trafic, qui durait depuis un an.