Abbeville : qui a détruit les décorations de Noël dans le quartier Menchecourt ?

L'esprit de Noël s'est-il déjà envolé, dans le quartier Menchecourt, à Abbeville ? Les décorations, installées devant la maison de quartier des Argillières, ont été détruites en début de semaine. "Les habitants ont eu la mauvaise surprise de voir le traineau, les rennes broyés, tout simplement", détaille l'adjoint au maire en charge des animations et de la politique de la ville, Eric Balédent.

Ces décorations, réalisées dans le cadre d'un atelier intergénérationnel par des séniors et des enfants, ont été retrouvées au sol, détruites, en témoignent les photos publiées par la maison de quartier sur Facebook. "Un con est passé par là, et à cassé gratuitement. C'est dommage pour les enfants, pour la population, mais il faudra redoubler d'effort pour redynamiser et refaire. Il ne faut pas laisser s'installer une petite délinquance qui n'a pas raison d'être, car c'est un quartier où il fait bon vivre", poursuit l'élu. "L'année prochaine, on fera encore mieux pour permettre à tous les habitants d'avoir un beau cadre de vie." La municipalité va étudier la possibilité de déposer plainte après ces dégradations.