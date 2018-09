Amiens, France

Un jeune de 17 ans a été placé en garde à vue ce jeudi après-midi à Abbeville. Il avait été pris un peu plus tôt en flagrant délit, en train de poser des obstacles sur une voie ferrée, sur un passage à niveau.

Des blocs de béton sur la voie ferrée

L'adolescent avait déjà déposé des blocs de bétons, le 21 et le 25 septembre, sur le passage à niveau de la rue Menchecourt, au nord de la ville, avant de prendre la fuite. Un train de marchandise a repéré l'obstacle et a pu s'arrêter à temps.

Pris en flagrant délit

Les policiers alertés ont mis en place une surveillance. Elle leur a permis de retrouver ce jeune. Jeudi après-midi, il est revenu et cette fois-ci, il a déposé des branchages et des pavés sur la voie ferrée. Interpellé et placé en garde à vue, le suspect a reconnu les faits sans vraiment donner une explication à son geste. Le garçon vivrait en foyer.