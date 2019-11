Un trafic de drogues dures vient d'être démantelé à Abbeville. Il porte sur une dizaine de kilos d'héroïne et deux kilos de cocaïne, de la drogue en provenance de Hollande. Sept personnes ont été interpellées ce mardi.

Abbeville : un trafic d'héroïne et de cocaïne démantelé

Abbeville, France

Sept personnes ont été interpellées ce mardi à Abbeville. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à un trafic d'héroïne et de cocaïne depuis le début de l'année. Selon le parquet d'Amiens, le trafic qui vient ainsi s'être démantelé porte sur une dizaine de kilos d'héroïne et deux kilos de cocaïne, le tout pour une valeur de 480 000 euros à la revente. Un trafic qualifié de "structuré", d'assez "conséquent" et de "très lucratif" par le procureur de la république d'Amiens.

Un trafic structuré et conséquent

L'enquête a commencé en octobre grâce aux recoupements d'auditions de consommateurs de drogue sur Abbeville. Une surveillance a été mise en place. Surveillance des lieux de "deal" ainsi q'un suivi téléphonique qui a permis de suivre des allers-retours entre la France et la Hollande où la drogue était achetée.

De la drogue achetée en Hollande

Elle a permis de remonter jusqu'à deux frères d'une vingtaine d'années qui ont reconnu les faits. Ils ne sont pas consommateurs de drogues et ont mis en place de trafic par "pur business" souligne le procureur de la république d'Amiens. Ils sont soupçonnés d'avoir alimenté une centaine de clients à Abbeville. Avec un homme de 27 ans, chauffeur présumé pour les voyages en Hollande, ils sont appelés à être jugés en comparution immédiate ce vendredi après-midi. Tous les trois sont connus de la justice. Les quatre autres personnes (les compagnes des deux frères, un autre chauffeur présumé et la personne soupçonnée d'avoir prêté son logement pour le trafic) seront convoquées plus tard devant le tribunal.

Lors des perquisitions menées mardi, 430 grammes de cocaïne, près d'un kilo d'héroïne, 500 grammes de résine de cannabis, 11 000 euros, un fusil à canon et crosse sciés, des cartouches de calibre 12, des produits de coupe, du matériel pour conditionner la drogue ainsi qu'un coffre-fort, ont notamment été saisis.