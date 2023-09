Abbeville : Une mère condamnée à six mois de prison ferme pour avoir tiré sur son fils

Une mère de famille, habitante d'Abbeville (Somme), a été condamnée ce mercredi 13 septembre à 6 mois de prison ferme, après s'être servi d'une carabine à plombs pour menacer et tirer sur son adolescent de 13 ans, il y a un mois. Blessé au bras, son fils a du être hospitalisé pendant cinq jours. Le tribunal correctionnel d'Amiens a également demandé le retrait de l'autorité parentale.

ⓘ Publicité

L'alcool au cœur de l'affaire

L'enquête révèle un problème de consommation d'alcool chez les parents, qui ont d'ailleurs bu plusieurs verres de whisky au moment des faits. Le père se sert une première fois de la carabine dehors. Le motif est flou, il s'agirait d'un différend de voisinage ou d'une simple volonté de tirer sur des oiseaux dans un arbre. Il finit par laisser la carabine à plombs chargée sur la table de la cuisine.

Un camarade du fils sonne alors à la porte, et lui réclame une somme d'argent pour une soi-disant une affaire de cigarettes. La mère se fâche, saisit la carabine, la pointe sur son fils et tire. L'enfant est blessé au bras et doit être hospitalisé. Son père le prend en charge mais aucun de ses parents ne discute avec lui de ce qu'il vient de se passer. "C'est un gamin qu'on a laissé seul sur un lit en attendant les secours", déclare l'avocate de l'adolescent, qui dénonce le manque de communication au sein de la famille.

Une "misère sociale et intellectuelle"

Un mois après les faits, la mère ne parvient toujours pas à expliquer son geste. "Je suis contente de revoir mon fils, dit-elle à la barre. Je regrette." L'air désœuvré, la prévenue a du mal à comprendre les questions du président, le dialogue est difficile. C'est une personne vulnérable selon l'expertise psychologique, qui relève ses difficultés pour écrire et compter, mais aussi une altération de son discernement. Son avocate évoque la "misère sociale et intellectuelle" dans laquelle évolue sa cliente et aurait aimé une peine plus souple, pour lui permettre une véritable prise en charge.

De son côté, le jeune garçon de 13 ans est présent à l'audience, mais ne souhaite pas s'exprimer. Ses représentantes évoque son incompréhension face au geste de sa mère, mais aussi sa colère devant le manque de réponse. Après les faits, il a été confié à une famille d'accueil et a pu faire sa rentrée en classe de troisième normalement.