Abbévillers : un homme ivre met un pistolet sur la tempe de son beau-père pour tester une alarme vidéo

La soirée de la finale de la Coupe du Monde a mal tourné, dimanche soir, à Abbévillers, dans le Doubs. Un homme de 39 ans, en état d'ébriété a simulé, dans la soirée, une agression devant sa caméra de télésurveillance pour en prouver l'efficacité à son beau-père.

Après avoir d'abord déclenché l'alarme, sans réponse, il décide de braquer un pistolet d'alarme sur la tempe de son beau-père devant la caméra, tout en formulant le code secret d'agression que la télésurveillance lui réclame.

Pistolet et sabre

La procédure de secours est alors enclenchée et les gendarmes prennent immédiatement la direction du domicile. Deux militaires arrivent sur les lieux et le trentenaire leur fait face en les braquant avec le pistolet et un sabre.

Une situation particulièrement dangereuse puisque les gendarmes étaient en droit d'ouvrir le feu. C'est après trois sommations, que l'homme pose finalement ses armes et se rend. Il a été condamné à 18 mois de prison dont 9 avec sursis.