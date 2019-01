Abdel, le jeune soudanais réfugié à Faux-la-Montagne va pouvoir rester en France

Abdel, le jeune soudanais accueilli par les habitants de Faux-la-Montagne va pouvoir rester auprès d'eux. Il vient d'obtenir un titre de séjour de dix ans et l'autorisation de travailler en France.

Faux-la-Montagne, France

C'est une victoire pour le jeune soudanais réfugié à Faux-la-Montagne et ses soutiens. Abdel vient de se voir délivrer un titre de séjour de dix ans et l'autorisation de travailler en France. Le jeune homme avait été conduit en septembre dernier par les gendarmes creusois en centre de rétention en région parisienne. Plusieurs dizaines de ses soutiens, venus du Plateau de Millevaches, s'étaient alors opposés à son expulsion, en manifestant devant la gendarmerie. Ils avaient ensuite occupé la mairie de Guéret. Le jeune homme a décidé de rester à Faux-la-Montagne pour suivre une formation de charpentier, et décrocher un diplôme.