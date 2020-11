Abus de confiance : huit mois de prison avec sursis en appel pour le député LREM de Rennes Mustapha Laabid

Mustapha Laabid, député La République en marche de la première circonscription d’Ille-et-Vilaine, a été condamné en appel jeudi 5 novembre à huit mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité par le tribunal correctionnel de Rennes, pour abus de confiance. A cette peine s’ajoute une amende de 10 000 euros. La décision est plus lourde que celle prononcée à l’encontre du député en première instance. Son avocat annonce qu'il va se pourvoir en Cassation. "C'est une déception et une demi-surprise. Cela démonte la façon dont la justice de Rennes a voulu faire de cette affaire un exemple," a réagi maître Julien Delarue. "Les faits commis ont été reconnus et admis mais il a commis ces faits quand il n'était pas député. La peine infamante de l'inéligibilité n'est pas justifiée. Mustapha Laabid n'est pas quelqu'un qui profite du système."

Quels étaient les faits reprochés à Mustapha Laabid ?

Le député de la majorité était poursuivi pour abus de confiance dans le cadre de son mandat de président de l’association Collectif intermède, qui défend l’insertion professionnelle et promeut la démocratie participative dans le quartier Blosne, à Rennes. Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, Mustapha Laabid est soupçonné d'avoir utilisé l’argent de l’association "à des fins personnelles ou indues", selon le parquet de Rennes qui avait demandé en février 2019 son renvoi en tribunal correctionnel. Au total, ce sont près de 22 000 euros qui ont été prélevés sur les comptes de l’association, dont 15 000 en frais de bouche. Le reste a servi à des achats dans des magasins de vêtements, de sport ou de bricolage. Le tout a été dépensé entre Rennes, Paris et Marrakech.

Comment ces achats ont-ils été repérés ?

C’est grâce à un signalement sur Tracfin, un organisme qui dépend du ministère des Finances et qui est chargé de lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent, que cet abus de confiance a été mis au jour. En octobre 2017, des mouvements suspects ont été repérés sur les comptes de l’association. Une enquête a alors été ouverte par le parquet de Rennes et confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire. A l’époque, Mustapha Laabid dénonçait des "accusations mensongères".

Quelle peine avait été prononcée en première instance ?

Le 3 juin 2019, le député LREM de Rennes comparaissait devant le tribunal correctionnel de Rennes. A l’audience, il a reconnu "une négligence, une erreur" mais s'est défendu d’avoir voulu tromper l’association : "Je suis profondément honnête", a-t-il affirmé devant les juges, versant même quelques larmes. Pour le procureur de la République, il s’agit d’une série de négligences et d’erreurs dont certaines semblent volontaires. Il a alors demandé six mois de prison avec sursis et cinq ans d’inéligibilité. La décision avait été mise en délibéré au 6 août, date à laquelle Mustapha Laabid est condamné à six mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité. Il écope également d’une amende de 10 000 euros. "Ces détournements apparaissent comme conséquents", a estimé le tribunal dans son délibéré. Le député avait décidé de faire appel.

Comment s’est passé le procès en appel ?

Le 24 septembre 2020, Mustapha Laabid comparaissait donc en appel devant le tribunal correctionnel de Rennes. "Je suis globalement responsable mais pas à la hauteur de ce qu’a retenu le tribunal", a-t-il affirmé. Il a reconnu des erreurs, des négligences et fautes mais rien d’intentionnel d’après lui. "On ne peut pas invoquer la négligence lorsque ces détournements se répètent pendant trois ans", lui a répondu le ministère public, avant de requérir la même peine qu’en première instance. La réquisition d’une peine d’inéligibilité de cinq ans avait fait bondir l’avocat du prévenu, maître Julien Delarue : "Au regard de son parcours, il ne le mérite pas."