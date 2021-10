En Mayenne, le diocèse a recensé, pour l'instant, 9 prêtres et 2 religieux auteurs d'abus sexuels sur mineurs et 27 victimes. Selon la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique, il y a eu en France 330.000 victimes depuis 1950.

Abus et agressions sexuels dans l'Église : 11 pédocriminels et 27 victimes recensés pour l'instant en Mayenne

En Mayenne le diocèse a recensé pour l'instant 11 pédo-criminels et 27 victimes entre 1950 et 2020

"Nous sommes assommés, abasourdis même, par l’effroyable réalité mise au jour. Notre immense compassion se tourne avant tout vers les personnes victimes. Nous pensons aux dommages irréparables qu’elles ont subis en termes de souffrance, d’isolement et de culpabilité. Nous pensons aussi au déni qu’elles ont rencontré. Au nom de l’Église, nous leur demandons pardon" souligne, dans un communiqué, Thierry Scherrer, l'évêque de Laval, qui fait de sa honte.

"Nous demandons pardon aux victimes"

Une commission indépendante qui a enquêté sur les violences sexuelles au sein de l'Eglise catholique de France a estimé mardi à 216.000 le nombre de mineurs victimes de prêtres, diacres et religieux depuis 1950. Un constat "accablant" accueilli avec "honte" et "effroi" par la Conférence des évêques. "Ces nombres sont bien plus que préoccupants, ils sont accablants et ne peuvent en aucun cas rester sans suite", a déclaré Jean-Marc Sauvé qui, au nom de la commission, a appelé l'Eglise à reconnaître sans détour sa "responsabilité".

En Mayenne, le diocèse a recensé pour l'instant 11 pédo-criminels et 27 victimes entre 1950 et 2020, "la Commission indépendante a peut-être été saisie pour des faits dont nous n’avons pas eu connaissance et qui ont pu se produire en Mayenne, ce qui est malheureusement probable" poursuit Thierry Scherrer qui s'engage à mettre tout en oeuvre pour que la parole se libère.