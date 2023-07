Abus sexuels dans l'Église : à Tarbes, l'abbé Mercier demande sa remise en liberté

Après avoir passé une première nuit en prison, l'ancien abbé de Tarasteix Jean-Claude Mercier, mis en examen ce mercredi 12 juillet à Tarbes pour des viols sur deux personnes , a annoncé par la voix de son avocate Me Lorea Chipi vouloir être remis en liberté.

Le parquet de Tarbes avait décidé le placement en détention provisoire du père Mercier, deux jours après son interpellation. Son avocate annonce ce jeudi 13 juillet vouloir faire appel de cette décision. Jean-Claude Mercier est soupçonné de viols sur deux hommes. Des faits qui remontent aux années 1990 et 2000. Un premier homme a dénoncé des faits entre 1997 et 2000, lorsqu'il était mineur. Un deuxième dit avoir été abusé en 2006, lorsqu'il était majeur.

Un mis en cause trop fragile pour être en prison ?

Âgé de 81 ans, l'ex-abbé Jean-Claude Mercier serait souffrant. Le parquet de Tarbes, "vu l'âge et l'état de santé du mis en cause", avait requis un placement sous bracelet électronique. Le juge d'instruction avait demandé au contraire une incarcération pour éviter la réitération des faits et prévenir les risques de pression sur les victimes et les témoins.