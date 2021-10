Abus sexuels dans l'Église : deux enquêtes en Isère pour "des faits très anciens"

Alors que la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église a rendu son rapport en début de semaine, on apprend ce vendredi matin dans les colonnes de nos confrères du Dauphiné Libéré que deux enquêtes préliminaires sont en cours en Isère. Diligentées par le Parquet de Grenoble, elles concernent des soupçons d'atteinte ou d'agression sexuelle au sein de l'Église.

Des signalements transmis à la justice par l'évêché

Au moins un prêtre serait concerné par ces investigations. Le Parquet de Grenoble confirme ce matin les informations du quotidien et précise qu'il s'agit de faits "très anciens signalés en début d'année à l'Évêque et transmis par ce dernier en application du protocole signé sous l'égide du Procureur général."

Rapport Sauvé

"Il y a quelques procédures en cours" avait indiqué ce jeudi sur France Bleu Isère le vicaire général Loïc Lagadec, numéro deux du diocèse de Grenoble-Vienne. Le rapport Sauvé avait recensé 61 témoignages de victimes en Isère. "On a aussi analysé les archives de manière beaucoup plus poussée que ce qu'on avait fait jusqu'à présent, précisait encore M. Lagadec. Et du coup, on arrive à une trentaine de noms de prêtres isérois qui auraient commis des abus. Et puis une dizaine d'autres prêtres de passage en Isère, donc au total une quarantaine de prêtres (...). Les victimes mettent du temps à parler, donc la plupart des auteurs sont décédés. Quand ils sont vivants, on aide les victimes à porter plainte."