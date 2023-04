Abus sexuels dans l'Eglise : faut-il cacher la mosaïque de la basilique du Rosaire de Lourdes ?

Cette question a émergé à Lourdes ces jours-ci. Faut-il garder une mosaïque à Lourdes créée par un prêtre qui a commis des agressions sexuelles ? C'est le sujet délicat auquel s'attèle le diocèse de Lourdes qui annonce qu'un groupe d'experts va plancher dès avril sur cette question sensible. La mosaïque se trouve sur la façade de la Basilique du Rosaire, réalisée par le prêtre jésuite d'origine slovène, Marko Rupnik. Ce dernier a été sanctionné en 2019 par ses supérieurs religieux et le Saint-Siège pour des abus sexuels sur des adultes. En 2020, il s'est repenti et a pu réintégrer l'Eglise Catholique.

Une décision dans les mois qui viennent ?

Les mosaïques réalisées par Marko Rupnik à Lourdes © AFP - Charly Triballeau

C'est presque la première chose qu'on voit en arrivant au sanctuaire puisque les mosaïques recouvrent toute la façade de la basilique du Rosaire. Certains pèlerins ont expliqué que ça les gênait. Il ne s'agit pas de gens qui ont subi des abus de la part de ce prêtre jésuite Marko Rupnik mais de personnes blessées.

L'évêque de Tarbes-Lourdes, Monseigneur Jean-Marc Micas en parle au micro de Radio Présence Lourdes : "N'importe quel être humain ne se résume jamais à son pêché ou à ses fautes ou à ses crimes, aussi grands qu'ils soient. [...] La distinction entre l'artiste et l'œuvre créée, ici à Lourdes on a quand même beaucoup de difficultés à entrer dans des explications sans fin devant des personnes qui viennent pour chercher la consolation et qui se retrouvent face à une image de l'abuseur qui a bouleversé et détruit leurs vies."

Un groupe de réflexion a donc la mission de transmettre des éléments de discernement à l'évêque pour qu'il puisse prendre la bonne décision. Selon Monseigneur Micas, "rien n'est exclu", y compris la possibilité de cacher ces mosaïques. Dans ce groupe figurent au moins une personne victime, un expert en art sacré et un psychothérapeute.