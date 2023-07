Abus sexuels dans l'Église : l'abbé Jean-Claude Mercier interpellé et placé en garde à vue à Tarbes

Selon nos informations, l'abbé Mercier est en garde à vue à Tarbes depuis le lundi 10 juillet. La procureure de la République de Tarbes, Bérengère Prud'homme, confirme que cet homme a été interpellé. Il est soupçonné de viols et agressions sexuelles sur des mineurs. Jean-Claude Mercier est connu pour s'être installé dans une abbaye au nord de Tarbes, à Tarasteix. En novembre 2021, on avait appris qu'une enquête était ouverte pour abus sexuels pour des faits prescrits, une personne vivant dans le Gers disait avoir été victime de lui dans les années 70.

ⓘ Publicité

Plusieurs jeunes victimes de l'abbé Mercier ?

La procureure de Tarbes, Bérengère Prud'homme annonce qu'il y a sept plaintes en tout contre l'abbé Jean-Claude Mercier. Il s'agit d'hommes qui disent avoir été violés et agressés sexuellement par lui. À l'époque, ils étaient jeunes, ils étaient mineurs. Le parquet ajoute que pour la plupart des faits, il s'agit de "faits très anciens et donc prescrits". Mais pour deux victimes, il n'y a pas de prescription, les faits dénoncés les plus récents remontent à 2006.

Deux autres potentielles victimes ont été identifiées selon Bérengère Prud'homme mais n'ont pas encore pu être entendues. C'est suite à ces plaintes déposées qu'une enquête a été menée jusqu'à l'interpellation de l'abbé. En décembre 2022, l'évêque de Tarbes et Lourdes, Jean-Marc Micas, avait officialisé l'éviction de l'abbé Jean-Claude Mercier . Le pape François l'avait alors renvoyé de l'état clérical. Mgr Micas que nous avons joint n'a pas souhaité faire de commentaires.