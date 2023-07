Abus sexuels dans l'Église : l'abbé Jean-Claude Mercier mis en examen pour viols et incarcéré à Tarbes

La procureure de la République de Tarbes, Bérengère Prud'homme, annonce ce mercredi que l'abbé Jean-Claude Mercier est mis en examen pour des faits de viols. Il est mis en cause pour des viols sur deux victimes. L'abbé Mercier est âgé de 81 ans. Il a été envoyé en prison pour éviter la réitération des faits et empêcher les risques de pression sur les victimes et les témoins, selon les précisions du parquet de Tarbes. Il avait été interpellé à Tarasteix en début de semaine, lundi matin , à l'abbaye Notre-Dame de l'Espérance où il réside depuis longtemps.

La procureure ajoute que l'abbé Mercier a été mis en examen pour avoir violé un garçon entre 1997 et 2000, "sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité et viol sur personne vulnérable". La seconde victime est un homme qui a été violé adulte en 2006 (pour cette affaire, le père Mercier a été placé sous statut de témoin assisté).

"Je ne crois pas du tout à tout ce qu'on raconte"

L'accueil de Notre-Dame de l'Espérance à l'abbaye de Tarasteix © Radio France - Marion Aquilina

L'abbé Mercier est installé depuis la fin des années 70 dans l'abbaye Notre-Dame de l'Espérance. Sur place, nous avons croisé cet homme, encore choqué des ennuis de l'abbé avec la justice : "Comment je me suis senti ? Surpris, mal. Ce que j'en pense réellement ? La justice est en cours. Le problème c'est qu'il faudrait que les gens comprennent que c'est facile de parler, de dire mais ils ne connaissent pas l'histoire. On ne connaît pas la vie des gens."

À côté de lui, se trouve un autre homme qui préfère également rester anonyme mais qui souhaite qu'on entende ce qu'il pense des soupçons d'abus sexuels : "Moi personnellement, je ne crois pas du tout à tout ce qu'on raconte parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Je connais le père Mercier depuis 1982, je viens souvent en bénévole pour donner un petit coup de main et je n'ai jamais vu quoique ce soit de travers avec le père Mercier, il a un très bon cœur. On vient lui demander service et dès qu'il a le dos tourné, on en dit du mal, ce n'est pas bien, ce n'est pas très honnête."

Des sentiments mitigés dans le village de Tarasteix

Dans le village de Tarasteix, les gens parlent beaucoup de cette affaire. Francis vit dans la commune avec sa compagne depuis plus de 30 ans : "On croit ce qu'on entend mais on n'a jamais eu aucun problème avec lui, il a toujours été correct avec nous. Moi j'étais à la mairie, il venait et il n'y a jamais eu aucun souci."

Francis vit dans une ferme à proximité de l'abbaye : "Je l'ai comme voisin presque, il me dit bonjour à chaque fois qu'il passe. Sur ce qu'il s'est passé, je sais qu'il y a eu des soucis un peu parce qu'à un moment donné il y avait des repris de justice qui venaient et on les recevait parfois parce qu'il y avait des problèmes à l'abbaye, des attouchements... mais nous, on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai. Mais qu'il ait fait ça, ça ne me surprend pas trop."