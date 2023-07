Abus sexuels dans l'Église : l'ancien abbé Jean-Claude Mercier maintenu en détention

Placé en détention provisoire et mis en examen pour des faits de viols le 12 juillet dernier , l'ancien abbé Jean-Claude Mercier avait formulé une demande de remise en liberté le mardi 25 juillet. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a rendu son arrêt ce vendredi, Jean-Claude Mercier reste incarcéré à la prison de Tarbes. L'avocat général avait insisté sur le risque de renouvellement des faits et sur le risque de pression sur les témoins et les victimes. L'avocate de l'ex-abbé, Me Lorea Chipi, avait plaidé pour une libération sous bracelet électronique, rappelant que son client était âgé de 81 ans.

