Abus sexuels dans l'Eglise : une réunion publique à Rennes pour libérer la parole

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (la Ciase) fait étape à Rennes mardi 10 mars pour sa neuvième étape en France, métropolitaine et outre-mer. Lors d'une réunion publique à partir de 19h à la salle Belvédère du Couvent des Jacobins, les victimes pourront venir témoigner devant plusieurs membres de cette instance ainsi que devant une juriste coordinatrice de l'association "SOS victimes". Lancée par les évêques de France en 2018, cette commission, présidée par Jean-Marc Sauvée, ancien vice-président du Conseil d'Etat, est constituée de croyants et non croyants, catholiques ou non. Elle doit faire des recommandations pour que de ces affaires, parfois très anciennes, ne se reproduisent plus. Des rencontres plus confidentielles sont aussi organisées à Rennes.

Le témoignage poignant d'Agnès

Agnès (pseudonyme), âgée de 60 ans, a été victime d'une religieuse lors de sa prime jeunesse. Elle doit venir à Rennes pour évoquer les agressions commises dans un pensionnat du diocèse de Bayeux-Lisieux par une religieuse alors qu'elle avait 8 ans . "Le soir, la nuit, une soeur montait et portait des caresses intimes sur moi. J'étais complètement paniquée, je ne savais pas comment gérer, j'étais comme gelée" témoigne cette sexagénaire au micro de France Bleu Armorique. "Elle me faisait peur. J'ai essayé de m'enfermer dans les toilettes pour ne pas être là au moment où elle montait. Quand je m'enfermais dans les toilettes je regardais par la fenêtre pour voir si par hasard ma maman ne venait pas me chercher. J'étais angoissée, je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait".

La religieuse avait une canne et je l'entendais monter l'escalier avec sa canne. Je commençais à être terrorisée à ce moment-là - Agnès, 60 ans, victime d'une bonne soeur

La réunion publique de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (la Ciase) se tiendra mardi 10 mars à partir de 19h salle le Belvédère au couvent des Jacobins de Rennes. En présence de :



Alain CORDIER, Inspecteur général des finances, ancien directeur de l'Assistante Publique Hôpitaux de Paris, ancien président du directoire de Bayard Presse, membre de la CIASE



Carole DAMIANI, docteure en psychologie, directrice de l'Association Paris Aide aux Victimes, membre de la CIASE

Nelly LEFEUVRE, juriste coordinatrice de SOS Victimes – représentante de la fédération France Victimes (35)