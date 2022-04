Abus sexuels dans l'Eglise : une victime témoigne et appelle à briser le silence

Une quarantaine de victimes déjà déclarées et sans doute des dizaines d'autres. Une réunion publique est organisée pendant deux jours à Loctudy pour tenter de retrouver des victimes des violences physiques et sexuelles du frère Gabriel Girard. Un instituteur qui officiait à l'école primaire Saint-Tudy Loctudy, à Pont L'Abbé, mais aussi en Loire-Atlantique dans les années 50, 60 et 70. Ce sont deux anciennes élèves, Marie-Aurore et Raymonde, scolarisées à Loctudy au début des années 70 qui sont à l'origine de cette rencontre et qui témoignent.

"Mon petit papa de Jésus"

Marie-Aurore a 10 ans lorsqu'elle se retrouve en 1970 dans la classe de CM1 du frère Gabriel à l'école Saint-Tudy de Loctudy. Rapidement l'instituteur la convoque à son bureau, et commence à lui dire, "tu sais quand on est tous les deux, il faut que tu m'appelles 'mon petit papa de Jésus", témoigne Marie-Aurore. "J'étais un peu étonnée, je trouvais ça bizarre".

Bizarre, ce mot revient souvent dans les discussions entre enfants quand ils parlent de la violence du frère Gabriel. Des brosses de tableaux qui volent, des chaises jetées par le fenêtre. Mais entre eux, ils n'évoquent jamais le comportement de prédateur sexuel de ce professeur., explique Marie-Aurore. Elle a subi de nombreuses agressions, comme des massages qui se terminent en attouchements. "Pendant ce temps, il demandait aux autres élèves de faire des exercices avec interdiction de lever la tête… On comprend pourquoi", soupire-t-elle.

"Un drôle de professeur"

Un jour, la jeune fille se rebelle et le frère Gabriel lui fait vivre un véritable enfer. Il finira par la faire redoubler. Puis, en 1971, sans explication, l'instituteur ne vient plus en classe. Le traumatisme s'enfouit mais reste ancré pendant 50 ans. "Quand je faisais visiter Loctudy à des amis qui ne connaissaient pas et qu'on passait devant l'école je disais 'là on a eu un drôle de professeur'", sans aller plus loin, de peur de ne pas être crue. C'est après la publication du rapport Sauvé en octobre 2021 que Marie-Aurore se décide à parler, sentant qu'elle serait enfin entendue.

Désormais, même si le frère Gabriel est mort en 1979, elle demande réparation. Pour elle et pour sa mère qui s'est privée pour lui offrir cette éducation. La colère est encore là, présente. "On a menti aux familles", s'indigne-t-elle. "Vous pensez bien que ce n'était pas pour rien qu'on faisait l'école buissonnière". L'institution disait : "Ils font des crises d'adolescence, elle avait bon dos la crise d'adolescence !"