Abusé par un prêtre : "j'étais à ses obsèques, pour voir qu'il était bien entre ses six planches"

Depuis 1950, environ 3000 pédocriminels ont été recensés au sein de l'Eglise en France. C'est l'une des principales conclusions de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase) qui dévoile son rapport ce mardi 5 octobre après plus de deux ans de travaux.

Durant ses travaux, la Commission a reçu de nombreuses victimes dont Jean Yves, âgé aujourd'hui de 62 ans. Jeune nancéien, à l'époque des faits, il témoigne avoir été abusé par un prêtre du diocèse de Nancy Toul lorsqu'il était âgé de sept ans. "C'est revenu à la surface, quand je l'ai revu", confie-t-il à Jérôme Jadot, pour l'émission Interception sur France Inter, "pendant plus de 30 ans je n'ai rien dit, combien y-a-t-il de victimes?"

Je suis allé au presbytère un jour avec un revolver en plastique

Jean-Yves raconte s'être rendu un jour au presbytère pour rencontrer le prêtre qui l' a abusé sexuellement parce qu' il n' avait "pas de réponse de la justice, de l'église et de la presse". Le Nancéien poursuit, "j'y suis allé avec un revolver en plastique, un jouet. Je lui ai demandé, combien de victimes, tu as fait ? Sa réponse : pas des kilos." Quand je suis allé à ses obsèques en 2019, c'était pour voir qu'il était bien entre ses six planches et qu'on n'en parlerait plus".

En 1995, le vicaire général ne donne aucune suite à l'alerte

En 1995, Jean-Yves alerte la hiérachie locale du diocèse, il est alors reçu par le vicaire général du diocèse de Nancy mais il ne donne aucune suite. Pour quelle raison ? Jerôme Jadot pour France Inter a pu joindre l'ancien vicaire, qui lui confie, "je n'ai pas fait ce qui fallait. A l'époque les consignes n'étaient pas si claires, elles sont arrivées après les années 2000. J'aurais dû rencontrer la justice, et maintenant j'ai 75 ans, je ne suis plus en responsabilité, ce n'est plus à moi de régler ça".

Après la diffusion du reportage Interception ce dimanche 3 octobre, l'évêque du diocèse de Nancy Toul estime dans un communiqué, que le vicaire épiscopal à l'époque n'a pas pris les mesures nécessaires vis à vis du prêtre mis en cause. "Aujourd’hui, l’Église a mis en place les moyens qui lui permettent de mieux répondre à ces situations dramatiques", peut-on lire encore dans le communiqué.