AC Ajaccio - Bordeaux : le club dénonce "un nouveau fiasco sécuritaire", une enquête ouverte

La rencontre ACA - Bordeaux interrompue après seulement 10 minutes de jeu. C'est à ce moment là que des supporters girondins se sont regroupés à l'Est de la tribune Poli. "Une provocation" des Bordelais qui a provoqué de vifs incidents, décrit le procureur de la république d'Ajaccio, présent au stade François Coty. Il a ouvert une enquête pour violences aggravées en réunion.

Environ 80 supporters des Girondins de Bordeaux se sont introduits dans le stade de l'AC Ajaccio et "connaissaient parfaitement leur plan et les moyens pour déjouer la sécurité", nous indique-t-on de source policière. Pour certains porteurs de maillots de l'ACA, ils sont entrés dans le stade "tels des touristes, individuellement ou par petits groupes" avant de se rejoindre à partir de la 9ème minute de jeu.

Moins de deux minutes plus tard, tous étaient regroupés à l'Est de la Tribune Poli, "populaire et familiale", rappelle l'ACA. Mobilisés, les stadiers de l'AC Ajaccio n'ont pas pu empêcher les affrontements entre supporters des deux clubs : barrière et projectiles divers jetés en direction des Bordelais, et affrontements physiques entre supporters. Bilan : 8 supporters bordelais blessés, ainsi que 5 stadiers de l'ACA, et même le responsable de la sécurité de l'équipe girondine, qui a tenté de s'interposer.

"Nouveau fiasco sécuritaire"

Citant des précédents de la saison passée, après la réception de Strasbourg ou avant et après la réception de Marseille , les responsables de l'AC Ajaccio s'interrogent face à "un nouveau fiasco sécuritaire". Selon l'arrêté préfectoral publié le 18 août dernier, les supporters bordelais avaient notamment interdiction de circuler ou de stationner autour du stade et dans le centre ville d'Ajaccio, mais aussi d'accéder aux infrastructures portuaires et aéroportuaires d’Ajaccio.

"Il a suffi à une partie d'entre eux d'atterrir à Figari et de louer des voitures pour venir s'introduire dans le stade, tels des touristes", indique un membre de la sécurité de l'AC Ajaccio, qui explique avoir été prévenu quelques minutes avant les incidents "de ce que préparaient les bordelais". "Il n'y a qu'une seule route pour accéder au stade", ajoute le responsable de la sécurité, ne comprenant pas "comment les renseignements territoriaux venus de Gironde n'ont pas pu empêcher ces introductions".

Tout comme des agents de police, il répète que "la catastrophe, et même le drame, ont été évités". "Est-ce qu’on attend qu’il y ait un drame dans ce stade ?", interroge-t-il, avant de conclure "qu'en tout cas rien n'est fait pour l'éviter", rappelant des précédents de la saison 2022/2023, en Ligue 1 "pour laquelle le club a dépensé plus d'un demi million d'euro dans ces conventions de sécurité".