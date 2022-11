AC Ajaccio/Strasbourg : la fête gâchée par des heurts à la sortie du stade, 15 blessés légers

Les affrontements ont eu lieu sur la route du Ricantu et sur l'ancienne route de Sartène

Après une folle soirée et une victoire de l'AC Ajaccio sur Strasbourg 4 buts à 2, la fête a été gâchée par des heurts ce samedi 5 novembre aux abords du stade François Coty. Selon le club et les supporters présents, les forces de l'ordre ont fait sortir les Strasbourgeois de leur parcage immédiatement après le match. Une décision d'autant plus incomprise que l'avion des supporters de Strasbourg devait décoller à 23 heures.

ⓘ Publicité

"Les CRS nous ont bombardés de gaz lacrymogènes", témoigne Sophie, réfugiée dans une boulangerie de l'ancienne route de Sartène, entourée d'enfants et de personnes âgées. Tous s'interrogent sur la décision de faire sortir les supporters strasbourgeois dès le coup de sifflet final. "Habituellement, ils font sortir les visiteurs bien après", souligne-t-elle. Même son de cloche du côté de l'ACA, qui devrait communiquer ce dimanche 6 novembre sur ces incidents.

Selon les secours, 8 supporters strasbourgeois ont été "très légèrement blessés", dont un au visage. La préfecture fait état de 7 blessés côté gendarmes et policiers, sans s'exprimer sur la polémique naissante autour du maintien de l'ordre. Une quinzaine de voitures ont également été endommagées.