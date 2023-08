ACA-Bordeaux : "C'est la responsabilité du club de gérer ce qu'il se passe en tribune", répond la Préfecture

Les affrontements entre supporters de Bordeaux et d'Ajaccio ont éclaté après la 10ème minute de jeu

Les interrogations et la polémique ont rapidement pris le pas sur le sport au coup de sifflet final de la rencontre de 3ème journée de Ligue 2, entre l'AC Ajaccio et Bordeaux. Après les interrogations du club ajaccien sur les capacités de la Préfecture de Corse à faire respecter son arrêté, celle-ci répond que ce qu'il se passe en tribune est "de la responsabilité du club" et met en avant les difficultés à repérer des individus parsemés "qui n'étaient pas porteurs de signes distinctifs".

ⓘ Publicité

Invité de la rédaction de RCFM ce mercredi 23 août, le sous-préfet, coordinateur pour la sécurité en Corse, Michel Tournaire, rappelle que "des réunions préparatoires ont eu lieu dans la semaine qui a précédé la rencontre, entre l'ACA, les Girondins et les forces de sécurité" menant à la décision de prise d'arrêté préfectoral, le matin du vendredi 18 août, pour interdire de déplacement les Bordelais.

loading

La décision a notamment été prise après la mise en garde du club Bordelais lui-même sur le conflit qui oppose deux groupes de supporters de Bordeaux. "Un état d'esprit belliqueux entre eux", indique Michel Tournaire, qui précise que le risque était de voir les Bordelais s'affronter entre eux à l'intérieur du parcage visiteur du stade François Coty.

Concernant la venue d'ultras bordelais à Ajaccio et dans le stade, le coordinateur de la sécurité publique souhaite préciser "des éléments de contexte" : "la liberté d'aller et venir est un principe constitutionnel". Précisant que l'achat de billets d'avion ne se fait pas en motivant la raison d'un déplacement, Michel Tournaire souligne les difficultés qui peuvent être rencontrées pour identifier la présence de supporters susceptibles de générer un trouble à l'ordre public.

L'ACA "responsable de la gestion à l'intérieur des tribunes"

"Vous pouvez arriver en Corse, mais il n'est pas marqué sur votre visage que vous êtes ultra, que vous êtes Girondin", insiste-t-il. Si il confirme la présence de deux agents des renseignements territoriaux de Bordeaux, Michel Tournaire rappelle que malgré leur connaissance "d'un certain nombre de visages", "il n'a pas été permis de les détecter aux entrées du stade".

"L'arrêté préfectoral s'occupe de la voie publique", ajoute le sous-préfet, avant de rappeler que "la responsabilité du club est la fouille, la billetterie et la gestion de ce qu'il se passe à l'intérieur des tribunes". "Il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public" à l'extérieur du stade, ajoute-t-il, avant de rappeler des précédents lors des réceptions de Marseille ou Strasbourg la saison passée.