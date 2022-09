ACA-Lorient, les supporters s’affrontent

Une cinquantaine de supporters ajacciens et lorientais se sont bagarrés ce dimanche soir en marge de la rencontre de Ligue 1 qui opposait leurs deux clubs à Timizzolu. Bilan, quelques blessés légers et dégâts matériels. Une enquête a été ouverte par le parquet d’Ajaccio.

Des affrontements ont eu lieu ce dimanche soir en marge de la rencontre de Ligue 1 entre l'ACA et Lorient. Une cinquantaine d'individus des deux camps se sont bagarrés dans l'aéroport d'Ajaccio. Une scène violente, devant des passagers et leurs familles selon des témoins. La Police nationale, la police aux frontières et des CRS sont intervenus. Coups et projectiles ont été échangés, on compte quelques blessés légers, et quelques dégradations sur du mobilier urbain et les entrées de l’infrastructure. Un chauffeur de taxi a vu son véhicule dégradé aussi, selon le parquet, une enquête pour "violences en réunion" a été ouverte.

« lamentable pour le sport corse »

Bretons et Corses se sont semble-t-il provoqués tour à tour, mais au-delà de savoir qui a commencé, le spectacle est bien sûr désastreux pour le sport et le football en particulier. Sur place une commerçante témoin de la bagarre, raconte et donne son sentiment, un évènement « lamentable pour le sport corse » selon cette Ajaccienne qui s’inquiète déjà pour la rencontre à venir Ajaccio-Nice dimanche prochain.

Les supporters bretons ont quitté l'île par avion vers 21h30, sous surveillance policière.