ACA-OM : les supporters marseillais encadrés par les forces de l'ordre à leur arrivée à Ajaccio

Après les violents affrontements de vendredi soir à Ajaccio en marge de la rencontre entre l'ACA et l'Olympique de Marseille, c'est un dispositif de sécurité renforcé qui a accueilli les supporters marseillais ce samedi matin, au port d'Ajaccio. Les Phocéens sont arrivés par bateau à huit heures du matin, et ont immédiatement été soumis à un contrôle d'identité et une vérification des sacs.

ⓘ Publicité

La délégation, composée de 200 supporters, a ensuite été escortée par les unités de gendarmerie depuis le port jusqu'à la plage du Ricanto, où un dispositif d'accueil les attendait. Telles étaient les précisions de l'arrêté pris par la préfecture de la Corse-du-Sud, interdisant les fans du club phocéen de circuler à Ajaccio et Grosseto-Prugna. La circulation a été brièvement interrompue le long du front de mer, afin que les Marseillais rejoignent leur point de ralliement, à pied.

L'escorte s'est déroulée dans le calme, près de deux unités de force mobile (UFM) encadrent la délégation marseillaise dans une paillote au large de la plage du Ricanto, jusqu'à leur escorte jusqu'au stade François-Coty, à 19h30. Le match, prévu à 21 heures pour la 38ème journée de Ligue 1, doit rassembler plus de 9000 personnes, dont au moins 600 supporters olympiens.

La rencontre de ce samedi soir représente peu d'enjeux sportifs pour les deux équipes. L'Olympique de Marseille étant assuré de terminer à la troisième place du championnat, tandis que l'ACA est déjà condamné à la relégation en Ligue 2.